Tchad : le FACT annonce sa participation au pré-dialogue de Doha

Le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) de Mahamat Mahdi Ali prendra part au pré-dialogue qui aura lieu le 13 mars 2022 à Doha sous les auspices des autorités Qatari, selon un communiqué rendu public à la veille des assises. Aucun détail n'a été donné sur la composition de la délégation du mouvement.



"À quelques jours de l’ouverture des travaux du pré-dialogue, le Président Goukouni Weddeye dont la probité morale est hors de tout doute a été mis à l’écart. Si cette décision du gouvernement procède de manœuvre dilatoire ou du sabotage, elle pourrait avoir de lourdes conséquences sur la suite des évènements et le CMT en assumera l’entière responsabilité", affirme Issa Ahmat, commissaire adjoint à la communication du FACT.



Pour le mouvement, "cette participation s’inscrit dans la droite ligne des engagements du FACT vis-à-vis du peuple tchadien et de la communauté internationale de faire du dialogue sincère et inclusif son mode privilégié de résolution du conflit tchadien et lever à Doha les écueils qui se dresseraient sur la voie menant au dialogue national inclusif et souverain".



La plupart des délégations des politico-militaires sont attendues ce samedi à Doha à la veille des assises qui devraient durer une quinzaine de jours. Les assises doivent aboutir à la signature d'un protocole d'accord.