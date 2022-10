Tchad : le FACT appelle la communauté internationale à soutenir le peuple

"Le FACT lance un appel à la communauté internationale afin qu’elle soutienne le peuple tchadien dans sa lutte en quête de liberté et de démocratie face à une junte qui a renié ses engagements qui lui ont permis d’échapper aux sanctions internationales en rompant l’ordre constitutionnel", selon Issa Ahmat, commissaire-adjoint à la Communication Sensibilisation et Mobilisation citoyenne du mouvement.



Le FACT ajoute qu'il "continuera de suivre de très près la situation tout en réaffirmant son soutien sans réserve au peuple tchadien en lutte".



​Les manifestations de ce jeudi ont fait au moins une cinquantaine de morts et près de 300 blessés. Les autorités ont décrété l'état d'urgence et instauré un couvre-feu à N'Djamena, Moundou, Doba et Koumra.