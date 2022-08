Tchad : le FACT dénonce un dialogue non inclusif et se solidarise avec Wakit Tamma

Des organisations de la société civile et des partis politiques appellent à une manifestation pacifique les 19 et 20 août 2022 pour exiger un véritable dialogue national et souverain.



Le FACT "salue cette initiative et encourage les manifestants à ne pas répondre aux provocations de la junte. Au lieu de prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser ces manifestations, comme d'habitude la junte ordonne de manière abusive leur interdiction".



Le mouvement lance un appel urgent à la communauté internationale et aux pays amis du Tchad afin de "rappeler à la junte de ne pas réprimer et laisser les manifestants exprimer pacifiquement et librement leur désapprobation quant à la tenue d'un dialogue non inclusif, taillé sur mesure au CMT et au MPS".