Tchad : le FACT dénonce une "dérive dynastique de transmission du pouvoir"

Le président du mouvement politico-militaire FACT, Mahamat Mahdi Ali, dénonce une "dérive dynastique de transmission du pouvoir" dans un entretien à RFI, en réaction aux résolutions du dialogue national.



"On ne peut pas admettre, en 2022, transmettre le pouvoir de cette manière là. (...) Aujourd'hui, le sens de notre lutte trouve toute sa noblesse", réagit-il.



Le FACT s'était engagé à déposer les armes à la condition que les résolutions du dialogue national soient "conformes aux aspirations du peuple". Le mouvement est non signataire de l'accord de Doha et absent aux assises nationales.