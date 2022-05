Tchad : le FACT exige la libération des manifestants et leaders d'opinions arrêtés

"La répression et les arrestations illégales des manifestants sont absolument inacceptables. La criminalisation des manifestations pacifiques pourrait gravement compromettre la résolution des problèmes qui minent notre pays", affirme le FACT.

Le mouvement "condamne fermement cette énième arrestation d’un membre de la société civile et exige la libération effective et immédiate de tous les manifestants et leaders d’opinions encore détenus dans les geôles de la junte au pouvoir".Le FACT invite la jeunesse tchadienne, les syndicats, les associations de la société civile à se mobiliser davantage pour lutter contre la violation systématique et permanente des droits fondamentaux par la junte au pouvoir. Il lance un vibrant appel aux partenaires et pays amis du peuple tchadien à dénoncer cette chape de plomb qui s’abat sur le Tchad depuis plus de trente ans et leur demande par ailleurs d’exiger aux putschistes l’arrêt définitif de la violence et le respect des droits fondamentaux.