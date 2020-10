Tchad : le FAGACE et la BADEA s'associent pour appuyer le développement

Le directeur général de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), Sidi Ould Tah, et le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE), Ngueto Tiraina Yambaye, ont été reçus mardi à la Présidence par le chef de l'État Idriss Déby.



Les échanges ont porté sur les priorités du Tchad en matière de développement. Grâce à un partenariat BADEA-FAGACE, le Tchad va bénéficier d'un soutien dans ses différentes priorités de développement.



Les deux responsables ont exposé au président de la République les contours de ce partenariat stratégique. Les deux structures vont "travailler main dans la main pour aider le secteur privé à avoir sa place", explique Sidi Ould Tah.



Selon Ngueto Tiraina Yambaye, en s'associant à la BADEA, le FAGACE veut apporter des idées nouvelles au Gouvernement et au secteur privé pour mieux capter les financements sans lesquels les projets ne peuvent être exécutés.



Lundi, les deux responsables du FAGACE et de la BADEA ont échangé avec les responsables de la CCIAMA et de l'ANIE pour évoquer la relance de l'économie tchadienne. Ngueto Tiraina Yambaye encourage la CCIAMA et l'ANIE à réfléchir et faire des propositions.