Tchad : le FMI sollicité pour l'apurement de la dette intérieure

Le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar a présidé ce lundi 25 mars au siège de la BEAC, une rencontre d'échange avec une mission du Fonds monétaire international en séjour au Tchad. Les parties ont évoqué les questions budgétaires et les perspectives de relance économique.



La mission du FMI s'est particulièrement penchée sur trois problématiques, à savoir la croissance du secteur hors pétrole, la gouvernance et les dépenses sociales relatives au développement.



Le niveau de recouvrement des recettes fiscales est en nette amélioration, relève la mission du FMI. Toutefois, elle suggère l'apurement de la dette intérieure pour la reprise des activités économiques. Le FMI recommande au Gouvernement de réduire les exonérations, d'améliorer le dispositif de TVA, et de renforcer l'administration fiscale et douanière.



Les membres du Gouvernement présents à la rencontre ont apporté tour à tour plusieurs éclaircissements sur la situation économique.



Le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar, a remercié l'équipe du FMI "qui n'a eu cesse d'apporter son concours, ses réflexions", admettant que "quelques fois les relations ne sont pas faciles, aisées", mais "qu'il faut le comprendre car il s'agit de négociations et de discussions."



"Nous réfléchissons très fortement, et pour cela nous attendons un concours franc, une contribution franche du FMI et aussi des autres partenaires pour une transformation de cet endettement. Une transformation de la dette intérieure vers une dette extérieure, pourquoi pas puisque les taux à l'extérieur sont beaucoup plus bas", a précisé Allali Mahamat Abakar.



La mission du FMI prévoit d'autres rencontres avec des acteurs économiques.