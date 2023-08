Tchad : le FNDS renforce l'utilisation des données statistiques sectorielles à travers la formation-action

Cet atelier de formation-action, lancé par le Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS), a porté sur l'élaboration des termes de référence, des plans d'action et des rapports d'activités à l'intention du Cadre de Concertation des pôles statistiques sectoriels. Le directeur général du FNDS, Ahmat Teiro Issa, a clôturé cette formation qui s'est étalée sur deux semaines, en présence du Président du Conseil National de la Statistique et des membres du CNS.



Dans son discours de remerciement, le représentant des participants, Gbongbongo Kamttha, a souligné l'importance de cette formation organisée par la Direction Générale de PNDS, dont ils étaient les premiers bénéficiaires. Il a également mis en avant le rôle de la Coordination du Cadre de Concertation des pôles Statistiques Sectoriels, ainsi que l'équipe de formateurs qui a fourni des efforts remarquables durant cet atelier.



Le représentant des participants a affirmé que cette formation leur a permis d'acquérir des connaissances et des bonnes pratiques pour l'élaboration des termes de références, des plans d'actions et des rapports d'activités.



Le représentant des bénéficiaires a exprimé sa gratitude envers ses collègues participants pour l'harmonie qui a régné durant cette période. Il a appelé la Direction Générale de FNDS et la Coordination du Cadre de Concertation des pôles Statistiques Sectoriels à continuer de renforcer leurs capacités dans les domaines du traitement et de la diffusion de données, de la réalisation des mesures statistiques et du suivi-évaluation.



Dans son discours de clôture, le directeur Ahmat Teiro Issa a souligné que cette formation-action a permis aux participants d'être mieux préparés et équipés pour l'élaboration de ces précieux documents de travail. Il a remercié chaleureusement l'ensemble des formateurs pour leur dévouement.



Ahmat Teiro Issa a également félicité les participants pour leur dévouement et leur enthousiasme tout au long de l'atelier. Il a exprimé l'espoir que les compétences acquises seront reflétées dans les termes de référence, les plans d'action et les rapports d'activités à venir.



Le directeur général a encouragé les participants à intégrer ces nouvelles connaissances dans leurs travaux quotidiens et à les partager avec leurs collègues afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des documents produits et à l'adoption des meilleures pratiques pour accélérer la mise en œuvre de la SNDS 2022-2026.