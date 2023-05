Tchad : le FONAP accorde une formation professionnelle à 8000 jeunes

Le 5 mai 2023, le Fonds National d'Apprentissage et de Perfectionnement (FONAP) a lancé des ateliers pour valider les listes d'outillages et kits d'apprentissage.



En effet, 8000 jeunes ont été recrutés dans la ville de N'Djamena, et la sélection des entreprises partenaires se fait en fonction des postes d'apprentissage disponibles, des capacités d'accueil, du nombre et de l'expérience des maîtres d'apprentissage.



Le président de la Fédération Nationale des Artisans du Tchad (FENAT) et directeur du FONAP, Mahamat Nour, a souligné que les centres de formation retenus, pour le complément de la formation théorique, doivent également répondre à des critères de qualité similaires, pour prétendre former les jeunes.



Les métiers identifiés pour ce projet incluent la mécanique auto, l'électricité bâtiment et solaire, la couture, le froid et climatisation, la plomberie, la coiffure, la maçonnerie, la construction métallique et la menuiserie bois.



Il est important de rappeler que ce projet cible les jeunes déscolarisés et non scolarisés, âgés de 15 à 35 ans, vivant en zone urbaine et rurale.