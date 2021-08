Tchad : le FONAP forme plus de 300 jeunes pour réduire le taux de chômage

La formation vise à accompagner les jeunes en période des vacances afin de réduire le taux de chômage. Elle a débuté le 14 juillet pour une durée de 45 jours, et a ciblé les domaines de la mécanique, pâtisserie, électricité et production de produits locaux.



Selon le directeur de FONAP, Hamid Yamouda, "la question de la formation des jeunes et de l'emploi sont des enjeux majeurs pour nous, tout comme pour le gouvernement du Tchad. L'insertion socioprofessionnelle des jeunes par la formation professionnelle préoccupe les autorités".



"Cette étape doit consister à jeter les bases d'une véritable croissance économique du pays car, sans une croissance forte et durable, on ne peut véritablement pas envisager la création d"emplois décents suffisants", a-t-il ajouté.