Tchad : le FPR brandit "l'état de santé très fragile" de Baba Ladde et exige sa libération

"Les militantes et militants du FPR de toutes les provinces du Tchad et de la diaspora condamnent avec rigueur cette arrestation et exigent par conséquent sa libération immédiate et sans condition", affirme le parti.



Le FPR met en garde "les ennemis de la paix" et évoque "l'état de santé très fragile" de Baba Ladde.



Ex-directeur des renseignements généraux, Baba Ladde a été interpellé le 26 décembre vers 21 heures, selon son attaché de presse, Ben Morazi.



Le gouvernement centrafricain a officiellement réagi le 24 décembre, par la voix de la ministre des Affaires étrangères Sylvie Baïpo, à une fiche sécuritaire alarmante, transmise quelques jours plus tôt par Baba Ladde à l'ambassade des États-Unis au Tchad.



La fiche, datée du 20 décembre, vise à “créer la cacophonie dans les esprits”, selon Bangui. La ministre affirme que “Baba Ladde a consacré toute sa vie à la destruction de la République centrafricaine”.



La fiche qui a largement circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, mentionne la préparation par “le groupe Wagner” d’une “insurrection populaire” en Centrafrique, visant notamment à porter atteinte aux intérêts français et américains.



Baba Ladde n’a pas officiellement confirmé ou infirmé l’authenticité de la fiche.