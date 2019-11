Tchad : le Festival Dary ambitionne de drainer 300.000 personnes pour sa 2ème édition

La ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Mme. Madeleine Alingué, présidente du comité d’organisation du Festival Dary, a annoncé vendredi au cours d'un point de presse l'organisation de la 2ème édition du Festival International Dary. L'évènement -organisé avec l'Office national de la Promotion du tourisme, de l'Artisanat et de l'Art- aura lieu du 21 décembre au 4 janvier 2019 à la Place de la nation.



Le Festival Dary est un espace de rencontre festive, d’expression culturelle et artistique du patrimoine et de la richesse nationale. Il vise à valoriser le potentiel culturel et artistique tchadien dans toute sa diversité.



Selon la ministre Madeleine Alingué, "les 23 provinces de notre nation, leviers et coffres de notre trésor culturel, sont mobilisées par des groupes et danses folkloriques afin de se rivaliser par les différents produits artistiques pour la première fois à la Place de la nation."



"La première édition du festival Dary de l’année 2019 a permis la participation de plus de 200.000 festivaliers qui ont répondu présent à ce rendez-vous de la cohésion, de la solidarité, et du brassage", a affirmé la ministre.



Pour la 2ème édition de cette année, les organisateurs misent sur une participation de 300.000 festivaliers. Le programme du festival comprendra des danses folkloriques, des défilés traditionnels des 23 provinces du pays, l’exposition d'œuvres artistiques tchadiennes, des concerts géants, des concours de tombola, toute la gastronomie tchadienne et bien d’autres domaines artistiques et culturels du Tchad.



Mme. Madeleine Alingué a invité tous les concitoyens à se mobiliser massivement derrière les équipes provinciales.



Des entreprises ont déjà annoncé leur engagement à prendre part au festival Dary.