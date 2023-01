Tchad : le Festival Dary profite à certains jeunes ambitieux

Dans la société humaine d'hier et d'aujourd'hui, une circonstance de joie ou de tristesse engendre toujours une opportunité. Et les personnes ambitieuses, visionnaires, ont toujours exploité l'occasion.



Au Festival Dary, il n'y a pas que les festivaliers qui gagnent, mais aussi les détenteurs de parkings pour motos et voitures. Des endroits clôturés par des planches, des cordes en nylon. Et c'est jusqu'au sous l'échangeur du quartier, dans le 8ème arrondissement de N’Djamena.



C'est aux alentours du Palais de la culture, que des parkings de fortune sont dressés par certains jeunes du quartier. Et dès le début des activités de cette célébration, ces jeunes gens empochent des billets de banque. Ils se sont organisés en groupe de cinq à six personnes, et emploient quelques plus jeunes garçons avec eux, et les payent de façon journalière.



Hassane Abdoulaye est le leader d'un parking et s'est confié à nous : « mes amis et moi avons réfléchi pour faire comme d'autres jeunes. Nous l'avons fait avant autour du stade de Diguel, lors du championnat national. Et nous avons gardé la même initiative. Pour garder les engins, il y a trop de risques, des cas de vol de motos peuvent arriver.



Mais pour l'instant, tout va bien encore. Nous avons un ticket, nous prenons le nom et le numéro de téléphone, le numéro de la plaque également de chaque détenteur d'engin. Notre parking prend 300 motos ».



Que ce soit les engins à deux ou quatre roues, les prix sont les mêmes. C'est 500 FCFA par engin. Il y a des parkings de 500 motos, voire au-delà. En 30 jours, ces jeunes sortiront les poches bien pleines. Les intégrations à la fonction publique ne peuvent jamais absorber tous les jeunes diplômés.



Ainsi, que l'État songe à multiplier de telles initiatives pour occuper les jeunes diplômés sans emploi.