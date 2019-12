Tchad : le Festival Dary, un "événement majeur, un projet fédérateur de toutes les cultures"

La deuxième édition du Festival national des arts et de la culture "Dary" a été lancée samedi à la Place de la nation de N'Djamena par le ministre secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, Hissein Brahim Taha. La cérémonie a eu lieu en présence de la Première Dame, Hinda Déby.



23 provinces, 160 cultures, 2 danses par province chaque jour, 250 associations culturelles et 34 stands d'artisans et de commerçants sont réunis pour donner de la couleur à l'évènement.



"Le rayonnement du pays est porté par sa richesse culturelle", s'est félicité le coordonateur national de l’Office national de la promotion du tourisme et de l’artisanat (ONPTA), Abakar Rozi Téguil qui a expliqué que ce Festival est "événement majeur" et "un projet fédérateur de toutes les cultures".



Selon la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Mme. Madeleine Alingué, "le succès éclatant de la première édition a amené les autorités à institutionnaliser cette manifestation".



Le Festival Dary "est devenu une plateforme de rencontre, de découverte et de retrouvaille, l’expression de la culture et de l’identité tchadienne", a-t-elle estimé.



Pendant deux semaines, la Place de la nation, transformée en un village pour l'occasion, laisse place aux expositions d'objets traditionnels du terroir et aux prestations de groupes de danses folkloriques représentant toutes les provinces du Tchad.