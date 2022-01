Tchad : le Fonds mondial approuve une subvention de 36 milliards FCFA pour la santé

Le Fonds mondiale a notifié le 18 janvier son approbation des demandes de subvention du Haut conseil national de coordination (HCNC) d'accès au Fonds mondial pour environ 36 milliards de Fcfa. Ces fonds permettront de lutter contre le VIH, la tuberculose et renforcer le système de santé pour la période de janvier 2022 à décembre 2024.



"Ces fonds mobilisés permettront au gouvernement tchadien de continuer à assurer la gratuité de traitement des antirétroviraux (ARV) et des antituberculeux", indique Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Le ministre assure que toutes les dispositions seront prises en vue d'une mise en oeuvre de ces subventions dans un souci constant de transparence et d'efficience.