Tchad : le Fonds mondial va débloquer 26,5 milliards FCFA pour la santé

Le Tchad -représenté par le ministre de la Santé publique Aziz Mahamat Saleh- et le Fond Mondial viennent de signer, ce mercredi à l’hôtel La Résidence de N’Djamena, deux conventions de 40,5 millions d’euros (26,56 milliards Francs CFA) pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme.



Ces deux subventions accordées par le Fond Mondial permettront d’assurer la prise en charge des personnes atteintes du sida, et surtout de lutter contre le paludisme et la tuberculose.



Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est une fondation à but non lucratif destinée à « attirer, …mobiliser et …investir des ressources supplémentaires pour mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme à l’appui de la réalisation des Objectifs de développement durable établis par les Nations unies. »