Tchad : le Forum régional sur la jeunesse, la paix et la sécurité lancé à Mongo

Mme. Fatouma Abdoulaye, maire 1ère adjointe de la ville de Mongo, a indiqué que "ce forum vient à point nommé, car il est initié par des jeunes et pour les jeunes."



Le thème retenu est pertinent, c'est pourquoi chers jeunes, je vous demande d'être coopérants tout au long du forum. Ainsi je déclare ouvert les travaux du Forum régional sur la jeunesse, la paix et la sécurité", a-t-elle conclu.



Le Forum régional réunit près de 400 participants, dont 200 jeunes représentants, 40 associations régionales et s'appuiera sur les efforts en cours du gouvernement tchadien, par une multiplicité d'acteurs, pour intensifier de manière décisive l'attention mondiale à la contribution des jeunes tchadiens à la paix et définir un programme commun.