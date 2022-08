Tchad : le Front nouveau pour le changement envisage son retrait du dialogue

Les partis membres de l'alliance FNC, dans l'intérêt suprême de la nation, ont décidé de participer aux assises du dialogue national après des garanties de souveraineté. Ils menacent désormais de se retirer du dialogue, selon leur coordonnateur national Djimndou Yanlomtoloum.



Le FNC dénonce un agenda caché du dialogue : la venue en salle avec les noms d'intervenants connus d'avance, l’attente des participants à l'entrée de la asalle, des concertations en coulisse entre les membres du CODNI, le rejet de toutes les propositions tendant à rendre transparent, serein et crédible le dialogue notamment le vote à bulletin secret, et la lenteur des activités du dialogue.



Le FNC exige une prise en compte des points cités et une véritable inclusivité du dialogue.