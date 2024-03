Tchad : le GCAP dénonce une éventuelle invalidation de sa candidature à l'élection présidentielle

Le Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP) a fait une déclaration relative à l'invalidation de la candidature de son candidat, Dr Nasour Ibrahim Neguy Koursami, à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. C'était ce mercredi 20 mars 2024 à N'Djamena, dans les locaux de la radio FM Liberté.



La déclaration a été faite par le porte-parole du GCAP, Max Kemkoye qui, qui a annoncé que le Conseil constitutionnel a invalidé une seule candidature de l'opposition. Il a souligné que leur candidat, Dr Nasour Ibrahim Neguy Koursami, n'a participé à aucun organe de la Transition. Max Kemkoye a rappelé que tous les candidats ayant rempli les conditions d'éligibilité, et régulièrement déposé leurs dossiers de candidature, sont tous des Tchadiens.



Le porte-parole du GCAP a ajouté que ces candidats étant des Tchadiens, ils peuvent être dans la compétition en vue de cette élection. Max Kemkoye a souligné par ailleurs que l'invalidation d'une candidature ne se fait que si et seulement si l'inéligibilité est constatée.



C'est par un acte légal qui par la suite empêche la candidature d'un candidat, a évoqué Max Kemkoye. Le porte-parole du GCAP, Max Kemkoye a indiqué en outre que la violation du siège du Parti socialiste sans frontières, qui a été soldée par la mort de son président, Daya Dillo, est une violation grave.



Et le GCAP va saisir le Haut-commissariat de Nations-Unies aux Droits de l'Homme, avec la conclusion demandant la mise en place d'un Tribunal pénal, et une lette d'objection relative au financement des élections et aux institutions bancaires, sur la mauvaise gestion des projets et programmes financés.