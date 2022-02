Tchad : le GRAPA propose un agenda en vue du dialogue national inclusif

Le dialogue national inclusif, l'un des moments attendus des tchadiens, permettra de réunir toutes les composantes et les forces vives tchadiennes afin de croiser leurs idées sur les sujets essentiels qui les divisent, trouver un consensus et asseoir une cohabitation pacifique digne de nom. C'est dans cette optique que le Groupe de Réflexion et d'Action Pour l'Appel du 1er juin (GRAPA), avec à sa tête l'ex-ministre Bedoumra Kordjé, a émis des propositions.



Dans sa démarche de propositions, il a évoqué la question de la refondation de l'État tchadien dans toutes ses dimensions en commençant par la justice, le respect des droits et libertés fondamentales, la souveraineté, l'intégrité. Les réformes dans l'administration et la sécurité restent aussi des points culminants dont il faut tenir compte pour la refondation de la nation tchadienne. Cependant, le GRAPA insiste particulièrement sur la nécessité de prendre des dispositions permettant d'éviter les fraudes habituelles et connues lors des élections. Il revendique également des questions essentielles pour le futur gouvernement élu.



Par ailleurs, le GRAPA propose que la nouvelle charte de la transition face ressortir de façon claire l'inéligibilité de tous les membres dirigeants de la transition, exécutifs et législatifs, à tout poste électif à la fin de la transition, et la définition de leur statut à la fin de leur mission. Il suggère également la définition des organes de transition comme l'exécutif de transition, le parlement de transition, etc.



L'organisation souhaite que les membres des organes de la transition désignés soient intègres, compétents et inamovibles. Pour le GRAPA, il faut tracer les grandes lignes du programme de transition en réalisant les activités permettant d'aboutir au référendum et à des élections démocratiques, transparentes et crédibles, de faire la gestion efficiente de toutes les affaires du pays dans la bonne gouvernance et de relancer l'économie et la sociabilité.



Le GRAPA sollicite de mettre des critères de sélection des partis politiques, de sélection des groupes politico-militaires, des critères de sélection des organisations de la société civile (OSC) et des médias par un consensus entre toutes les forces vives. Ces aspects ne sauraient être frappés du sceau de la confidentialité, et traité en solo par le Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI) puis le président du Conseil militaire de transition (CMT).