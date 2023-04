Tchad : le GTBAC/COMIFAC se réunit à N'Djamena pour discuter de la biodiversité et du climat

L'événement, qui se déroule à l'hôtel Ledger Plaza, a été inauguré en présence de la Secrétaire Générale Adjointe du ministère de l'environnement, représentant le ministre.



Le principal objectif de l'atelier sous-régional est de discuter des décisions prises lors des conférences de la COP 15-CDB, de la COP-MOP 10 du Protocole de Cartagena et de la COP-MOP4 du Protocole de Nagoya, qui ont eu lieu en décembre 2022 à Montréal, Canada. Les participants s'attelleront spécifiquement à s'approprier les résultats des travaux de la CdP 15 et des réunions connexes, à analyser les différentes décisions et à identifier les activités nécessaires pour leur mise en œuvre. De plus, l'état des lieux du processus de révision de la Stratégie et Plan d'Action Nationale de la Biodiversité sera présenté.



Dans son discours d'ouverture, la Secrétaire Générale Adjointe du ministère de l'environnement, Nenodji Madjingar, a remercié le secrétariat exécutif de la COMIFAC et la GIZ d'avoir choisi le Tchad pour accueillir la réunion du GTBAC. Elle a également clarifié les décisions prises lors de la COP-15 de la CDB, de la COP-MOP 10 du protocole de Cartagena et de la COP-MOP4 du protocole de Nagoya. Elle a souligné les difficultés auxquelles tous les pays africains sont confrontés en matière de mobilisation de ressources financières pour la mise en œuvre du cadre mondial sans la mise en place d'un fonds spécifique dédié à la biodiversité. Elle a rappelé que la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité après 2020 nécessite que tous les pays concernés élaborent au niveau national leur stratégie et leur plan d'action de la biodiversité conformément au nouveau cadre mondial.



La réunion a rassemblé tous les membres du GTBAC, des personnes ressources et des partenaires au développement. Elle durera cinq jours.