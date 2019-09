Tchad : le Général Mamari Djimé Ngakinar inhumé

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, s'est rendu lundi après-midi au domicile familial du feu Général Djimé Mamari Ngakinar, pour compatir avec la famille endeuillée au nom du Président de la République Idriss Déby. Ancien vice-président du Tchad sous le régime du Conseil supérieur militaire (CSM), Général Djimé Mamari Ngakinar est décédé le 9 septembre 2019 en France à l'âge de 85 ans, suite à une maladie.



Le Général Mamari Djimé Ngakinar a été inhumé ce lundi 23 septembre 2019.



Le président de la République Idriss Déby a délégué le ministre d’Etat Kalzeubé Payimi Deubet, à la tête d’une forte délégation comprenant notamment des membres du gouvernement, ceux du secrétariat général de la Présidence et du cabinet civil du chef de l’Etat pour compatir avec la famille endeuillée.



Kalzeubé Payimi Deubet a présenté les condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Il a ensuite signé le livre de condoléances en ces termes.



Le défunt laisse après lui, une veuve, 9 orphelins et 10 petits-enfants. « Grande figure de l’histoire du Tchad, le Général Djimé Mamari Ngakinar n’a fait que nous précédé. Que l’Eternel vous adoucisse, le Cœur vous réconforte et ait l’âme de l’illustre disparu dans son royaume céleste », a déclaré Kalzeubé Payimi Deubet à la famille du défunt.