Tchad : le Gouvernement demande aux jeunes, porteurs de projets, de se manifester

Le ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, a demandé ce mardi 14 mai, aux jeunes porteurs de projets, de se manifester pour un éventuel financement à l'issue d'un examen par un comité.



"Dans le cadre de la concrétisation de la promesse faite par le président de la République à la jeunesse tchadienne lors du forum national de la jeunesse qui a eu lieu en septembre 2018 à N'Djamena, le ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi demande que les jeunes garçons et filles, âgés de 18 à 35 ans et porteurs de projets ​à les faire parvenir à la direction de la promotion des jeunes, du volontariat, de l'emploi et de l'insertion sociale des jeunes", précise le ministre dans un communiqué.



Les projets, individuels ou collectifs, doivent être à caractère socio-économique, spécifiquement dans le secteur du développement rural, agriculture, élevage, pêche, environnement, etc.



La date limite de dépôt des projets est fixée au 31 mai 2019 à 12 heures. Un jury multidisciplinaire composé d'experts de différents domaines procédera à la sélection des projets pertinents, réalistes et viables, créateurs d'emplois et de richesses en vue du financement.