Tchad : le Gouvernement et la CNPC font le point sur leur coopération

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a tenu mercredi une réunion avec une équipe de la société pétrolière chinoise ‘‘China National Petroleum Corporation’’ (CNPC), conduite par le Président de la branche Afrique de l’Ouest, M. Wang Jun Ren.



Cette rencontre a permis aux deux parties de faire le point sur leur coopération. La partie chinoise a présenté un rapport qui démontre une bonne dynamique, notamment au niveau de la raffinerie de Djermaya.



Le document met en exergue les résultats obtenus par l’entreprise, son apport dans le domaine social ainsi que le volume des impôts, taxes et autres redevances versés à l’Etat tchadien.



Selon la Présidence, au delà de ces résultats particulièrement appréciés par le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, les discussions ont également tourné autour d’un certain nombre de difficultés et préoccupations.



« Il y a la volonté de trouver des meilleures solutions qui viendront garantir un renforcement de la coopération, et par ricochet, des résultats plus éclatants dans le futur », a affirmé le dirigeant de la branche Afrique de l’Ouest de la CNPC.



Il a ajouté que le Gouvernement tchadien peut compter plus que jamais sur sa société dont la contribution au développement économique et social ne va que croître pour accompagner la politique du Président de la République.



"Les échanges qualifiés de fructueux, d’autre part, ont permis à M. Wang Jun Ren de donner des gages quant aux mesures préventives prises par la CNPC vis-à-vis de son personnel pour faire face à la propagation du coronavirus", a souligné la Présidence.



Kalzeubé Payimi Deubet a présenté ses compassions et encouragements au peuple chinois tout entier face à cette dure épreuve qu’il traverse.