Tchad : le Gouvernement et les syndicats ont signé le protocole d'accord

Le Gouvernement et les organisations syndicales ont signé jeudi un protocole d'accord qui prend en compte les revendications des travailleurs, notamment sur le rétablissement des Augmentations générales spécifiques, le rétablissements des indemnités et primes, la levée de gel des effets financiers des avancements et reclassements, et le rétablissement du paiement des frais de transport.



Le protocole d'accord a été paraphé par le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, le représentant de la plateforme syndicale revendicative (UST-CIST-SYNECS-SYMET), Mahamat Nasradine Moussa, le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Ben Said, le représentant de la plate-forme syndicale pour le dialogue social, Mahamat Tahir Hassan Gouchoulaye, et le facilitateur du comité national de dialogue social, Ali Abbas Seitchi.



L'accord prévoit que dans l'optique d'une paix sociale durable, le Haut comité technique tripartie (HCTT) mettra en place une équipe afin de préparer un pacte social durable, dans un délai n'excédant pas 45 jours.



La signature de l'accord intervient au lendemain de la rencontre entre le chef de l'Etat Idriss Déby et les représentants syndicaux à la Présidence.



Après 1h30 de discussions, un accord a été trouvé à l'issue de la rencontre. Initialement réduites de 35 %, les AGS sont rétablis à 20% en janvier 2020 et 15 % en juillet de la même année. Réduits de 50%, les indemnités et primes de responsabilité sont restaurées respectivement à 15% en janvier, 20% juillet 2020 ainsi que 15% en juillet 2021.



Jeudi matin, la plateforme syndicale revendicative, a annoncé au cours d'une assemblée générale des travailleurs, la suspension de la grève perlée, la levée devant intervenir dès la signature de l'accord.



Pour le facilitateur, au sein du Haut comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur les points de revendications de la plateforme syndicale revendicative, Ali Abbas Seïtchi, "il y a ni perdant, ni gagnant. Et, c’est le Tchad qui en sort grandi."



Lors de son message à la nation le 31 décembre 2019, Idriss Déby a exhorté les partenaires sociaux et le Gouvernement à accélérer les négociations pour que les effets financiers de leur accord soient pris en compte dans le mandatement du salaire de janvier 2020. Il avait fixé une date butoir au 10 janvier 2020.