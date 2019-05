Tchad : le Gouvernement supprime les taxes sur des aliments importés

Un arrêté conjoint du ministre des Finances et du Budget, et du ministre des Mines, du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, signé le 10 avril 2019, porte exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douanes sur les produits alimentaires de première nécessité.



Il s'agit des produits alimentaires suivants : le riz (de 5 à 0%), farine (5 à 0%), huile (30 à 0% et TVA de 18 à 0%), dattes (30 à 0% et TVA de 18 à 0%),



Le directeur général des services des impôts et taxes ainsi que le directeur général des services des douanes et des droits indirects sont chargés de l'application de l'arrêté qui compte à partir du 10 mai 2019.