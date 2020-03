Tchad : le Gouvernement veut propulser plus de citoyens à l'international

"Le chef de l'Etat est d'accord", a déclaré samedi le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, au cours d'un déplacement dans la province du Moyen-Chari.



"Nous avons fait un plaidoyer pour que le staff local tchadien puisse être plus visible dans le système international parce que le Tchad a consenti beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices depuis 2003", a affirmé le ministre à l'issue d'une rencontre avec des représentants d'ONG et de partenaires.