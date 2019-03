Tchad : le Gouvernement veut rendre l’internet haut débit accessible partout

Les restrictions d'accès à Internet et la censure des réseaux sociaux persistent au Tchad, pourtant le Gouvernement ne cache pas son ambition de vouloir "rendre l’internet haut débit accessible sur l’ensemble du territoire national". Le ministère des Postes, des Nouvelles technologies de l'information et de la communication pilote ainsi, depuis plusieurs années, le déploiement des infrastructures de large bande en fibre optique en vue de relier le Tchad aux réseaux internationaux et d’interconnecter les chefs lieux des provinces et départements.



Ce mardi matin, un nouveau projet de décret a été adopté en conseil extraordinaire des ministres. Il porte approbation de la convention de concession de la gestion technique, commerciale et financière du réseau de transmission numérique en fibre optique du segment Ndjamena-Adré, ainsi que le cahier des charges à observer. La convention a été signée le 28 août 2018 entre l’État tchadien et la Société SUDATCHAD.



Ce projet de décret "s’inscrit en droite ligne du vaste programme engagé par le ministère", explique le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Un faible taux de pénétration



Le Tchad compte moins de 7% de la pénétration des ménages et des populations d’accès à internet, selon l'Union internationale des télécommunications.



Début octobre 2018, les fournisseurs d'accès à internet ont revu à la baisse leurs tarifs. Pourtant, le Tchad reste toujours l'un des pays les plus chers du continent en matière d'accès à la connexion.



La semaine dernière, 80 organisations internationales ont appelé l'Etat tchadien à lever la censure des réseaux sociaux, poussant l'Union africaine à réagir.