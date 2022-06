Tchad : le Groupe El-Tchado lance ses nouvelles collections

Le Groupe El-Tchado a lancé officiellement ses nouvelles collections ce 10 mai 2022 au restaurant Paco Palace, au quartier Paris-Congo. Il s'agit des maillots de football et d'autres articles.



Le PDG du Groupe El-Tchado, Abdel-Hadi Annadjib Youssouf, a indiqué que le Groupe El-Tchado était au début El-Tchado Sport. C'était une initiative de deux sportifs qui manquaient d'équipements sportifs et ont estimé créer ce groupe dans le cadre entrepreneurial. Ils avaient pour vision d’apporter leur pierre à l'édifice et créer quelque chose de national qui soit utilisé ailleurs comme tout autre produit.