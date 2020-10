Tchad : le Guéra commémore la Journée mondiale des enseignants

La Journée mondiale des enseignants a été commémorée lundi à Mongo, dans la province du Guéra, à l'instar d'autres villes du Tchad. Cet événement est une opportunité de réflexion profonde sur les conditions de travail et de vie des enseignants, hormis son caractère festif.



L'enseignant joue un rôle incontournable dans la vie éducative des élèves tchadiens. Bachar Saleh, président du comité d'organisation, remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête.



Pour sa part, Mahamat Badjoury Abanou, secrétaire général du SET provincial du Guera, appelle le gouvernement à se montrer réceptif aux doléances du secteur de l'enseignement.



Selon le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, "au-delà de son caractère festif, la Journée mondiale des enseignants est une opportunité de réflexion profonde sur les conditions de travail et de vie des enseignants en vue de rechercher les voies et moyens de les rendre rayonnantes et attrayantes".



"Le Gouvernement du Tchad, par le biais du Comité National de Gestion de Crise, continue de lutter tant sur le plan sanitaire que socio-économique afin de garantir la santé des populations et les conditions idoines de travail dans tous les secteurs en général et dans le domaine de l'éducation en particulier", rappelle le gouverneur.



Il exhorte les associations des parents d'élèves à s'impliquer dans la sensibilisation et donner un appui conséquent au système éducatif de leurs localités respectives pour contribuer à l'amélioration du taux de réussite des enfants.



Les enseignants ont formulé quelques motions de recommandation aux différents responsables administratifs.