Tchad : le Guéra lance sa semaine de l'arbre pour lutter contre la désertification

À l'instar des autres provinces du pays, le Guéra a procédé vendredi au lancement officiel de la semaine nationale de l'arbre ''édition 2020''. C'est l'école du Centre ''B'' qui a été choisi pour le lancement.



La cérémonie a regroupé les autorités administratives, civiles, militaires ainsi que les représentants des ONG, projets et programmes, les membres de la plateforme "Citoyens sans frontières" et une foule immense venue pour la circonstance.



Le thème retenu pour cette année est : "Planter et entretenir un arbre, c'est lutter contre la désertification et être résilient au changement climatique".



Selon le délégué provincial de l'environnement, de l'eau et de la pêche, Adam Saboune Rahma, "planter un arbre c'est bien mais l'entretenir, le défendre jusqu'à ce qu'il grandisse c'est encore mieux". Il n'a pas manqué de saluer les grandes lignes de la politique des autorités en matière de protection des forêts qui est celle de planter 32 milliards d'arbres dans notre pays afin de mettre fin à la déforestation et accroître significativement la couverture forestière d'ici 2030.



Dans son allocution, le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a saisi l'opportunité pour inviter toutes les autorités administratives, sécuritaires, traditionnelles, les responsables des ONG nationales et internationales, les organisations des jeunes et des femmes à soutenir cette politique en plantant des arbres tant dans leur domicile respectif que les autres espaces, et en sensibilisant la population à participer à cette lutte contre la désertification et renforcer la résilience au changement climatique dans la province du Guéra.



Il a aussi attiré l'attention des autorités scolaires et des parents d'élèves sur l'entretien des plantes mis en terre à l'école du Centre''B''. Et de poursuivre que cette instruction est également valable pour toute la population.



Dago Yacoub a remercié toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué à la réalisation de cette campagne et les encourage à faire d'avantage. Pour clôturer la cérémonie, le gouverneur, le délégué provincial de l'environnement suivi des autres autorités ont mis quelques plants en terre.