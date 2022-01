Tchad : le H5 Academy sensibilise les élèves sur la violence en milieu scolaire

Le Centre H5 Academy a mené une campagne de sensibilisation contre la violence dans les milieux scolaires ce 20 janvier 2022, au lycée de Gassi. L'objectif est d'amener les élèves à cohabiter pacifiquement et à promouvoir la culture de la paix dans les milieux éducatifs.



C'est dans cette optique que le H5 Academy utilise le sport, un cadre de brassage par excellence, pour sensibiliser les acteurs de l'éducation. H5 Academy est une école de formation et d'orientation dédiée aux jeunes en basketball. Le centre est ouvert à toutes les tranches d'âges, filles comme garçons, et a fait partie des cinq meilleurs clubs évoluant dans la capitale et qui a fait ses preuves lors de la dernière compétition Afro Basketball FIBA de U16 s'était déroulée en Egypte.



A cette occasion, deux pensionnaires de H5 Academy faisaient partie de la sélection nationale. Le coordonnateur de H5 Academy, Mahamat Hassane Moustapha, a relevé que le Tchad a besoin d’une jeunesse responsable, ayant le sens de la discipline, de la tolérance, et avec un esprit civique, pour travailler en synergie. « Chaque personne doit contribuer à la paix, à travers son comportement de tous les jours, et en tant que Tchadien, on est condamné à vivre ensemble, dans l'unité et la paix », a-t-il ajouté.



Félicitant les efforts fournis par le H5 Academy, le proviseur du lycée scientifique de Gassi, Mbairareou Dionmbaye encourage l'initiative, et passe le message de la paix, du vivre ensemble et bien d'autres, pour lutter contre les violences en milieux scolaires. Ce pourra servir dans l’avenir au lycée de Gassi, dans l’objectif de point enregistrer de cas de violence en son sein. L'artiste comédien Alhadj Tawa, qui a pris activement part à cette campagne, a indiqué que la question du vivre ensemble est un sujet qui concerne tout le monde.



Cela étant, chacun doit cultiver le dialogue social en vue de la cohabitation pacifique entre les Tchadiens.