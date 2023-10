Tchad : le HCDH échange avec la FSI, les jeunes et les leaders communautaires

Le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'Homme (HCDH), en partenariat avec la coalition/Renco Tchad, organise une session de conférences et dialogues éducatifs, entre les forces de sécurité intérieure (FSI), les jeunes, les leaders communautaires du 1er, 7ème, et 8ème arrondissement de la ville de N'Djamena, autour des questions sécuritaires et de Droits de l'Homme.



L’événement est placé sous le thème : « rôle et missions des forces de sécurité intérieure », et a pour objectif de créer un climat convivial et d'améliorer la collaboration entre les FSI, jeunes et les leaders communautaires de ces trois arrondissements de la capitale du Tchad.



Le maire du 1er arrondissement, Djibrine Mahamat Abdelkerim, a signalé que son institution se réjouit de la tenue de la journée d'échanges. Par ailleurs, il pense que ces échanges seront bénéfiques, surtout à l'approche histoire des consultations électorales.



La coordinatrice unité protection et documentation du HCDH, Touali Dansi Flora, a indiqué que cette activité offrira aux acteurs, la possibilité d'échanger autour des principaux facteurs qui empêchent la coopération et le dialogue entre les différentes couches tchadiennes, en vue d'élaborer des stratégies permettant de surmonter ces barrières.