Tchad : le HCDH outille les OSC sur la protection individuelle et judiciaire des victimes et témoins

Dans le cadre du projet « Appui aux Organisations de la Société Civile et de Défenseurs des Droits de l'Homme », financé par l'Union Européenne, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) organise du 15 au 17 mai 2024, à Koundoul, un atelier de formation sur les mesures de protection individuelle et judiciaire des victimes et témoins de violations graves des droits de l'homme, à l'intention des organisations de la société civile (OSC) et défenseurs de droits de 'homme.



L’atelier vise à assurer le renforcement des capacités et l'expertise des organisations de la société civile sur la protection individuelle et judiciaire des victimes et témoins, ainsi que de toutes les catégories de personnes vulnérables.



« Ceci contribuera à améliorer l'accès à la justice pour les victimes et témoins, mais aussi la réduction des inégalités et les discriminations des personnes qui sont ou pourraient être laissées de côté », a-t-il souligné, au lancement, le représentant adjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme au Tchad, Delly Mawazo Zeset.



Au total, 15 personnes de la société et Associations de défense des droits de l'Homme seront outillées durant les trois jours, dont cinq femmes.