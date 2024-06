Tchad : le HCDH renforce les capacités de ses membres à Moundou

Plusieurs responsables des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme prennent part depuis ce 5 juin, à un atelier de formation à Moundou.



Ces activités qui doivent durer trois jours sont placées sous le thème « La protection individuelle et judiciaire des victimes de violations graves des droits de l'homme ». Les participants à ces échanges sont venus des quatre départements de la province du Logone Occidental.



L'objectif de cet atelier est de contribuer au renforcement de la connaissance des organisations de la société civile et des associations de défense des droits de l'homme, sur les mesures de protection individuelle et judiciaire des victimes et témoins de la violation grave des droits de l'homme.



« Le projet appui aux Organisations de la Société Civile promouvant les droits de l'homme et aux défenseurs des droits de l’homme (OSC-DDH) vise entre autres à outiller techniquement et matériellement les Associations de défense des droits de l'homme et les défenseurs des droits pour la mise en œuvre de leurs activités en matière des droits de l'homme », a précisé la représentante du représentant du Haut-Commissaire des Nations aux Droits de l'Homme, Mme Adjara Dabou.



Et Adjara Dabou de renchérir que la présente formation occupe une place de choix dans leur projet. Elle insiste sur cet aspect du fait que « la protection des victimes et témoins des violations graves des droits de l'homme se retrouve à toutes les étapes du cycle de monitoring des droits de l'homme ». La représentante du représentant du Haut-Commissaire des Nations aux Droits de l'Homme invite les participants à être « proactifs au cours des travaux afin de sortir de cet atelier, une valeur ajoutée ».



Enfin, cette formation s'inscrit dans la logique d'une série de formations prévues à l'intention des défenseurs des droits de l'homme, dans le cadre du Projet appui aux OSC-DDH, financé par l'Union Européenne.