Tchad : le HCDH renforce les défenseurs des droits humains du Logone Occidental

Ces assises de quatre jours sont placées sous le thème : « Les mécanismes de protection, de monitoring et le rapportage des violations des droits de l’Homme y compris en période de transition ».



Les participants ont mis à profit ce temps pour faire l'état des lieux des droits de l’Homme au Logone Occidental, les enjeux et les perspectives. Il ressort du rapport, de la formation que le respect des droits de l’Homme reste un défi majeur à relever dans cette province.



Le nœud du problème serait l’inapplicabilité des beaux textes et autres instruments juridiques aussi bien nationaux qu’internationaux ratifiés par le Tchad. Les autorités à différents niveaux, à commencer par celles de la transition, sont vivement interpelées à prendre leurs responsabilités dans ce rapport qui sera adressé à qui de droit.



Pour la représentante du chef de bureau-pays du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme au Tchad, Alvine Temfack, l’organisation de cet atelier n’est pas fortuite.



« Cet atelier vise à aider le gouvernement du Tchad à tenir ses promesses en matière des droits de l’homme », précise-t-elle dans son allocution.



Cet avis a été favorablement partagé par la présidente du Réseau communautaire pour la protection des droits de l’Homme et la promotion de la cohabitation pacifique, Rossol Françoise, pour qui les participants sont appelés à pérenniser les acquis de l'atelier.