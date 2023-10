Tchad : le HCDH sensibilise sur le respect des Droits de l’Homme à Sarh

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme, en partenariat avec le ministère de la Justice, a organisé ce 19 octobre 2023, dans l’amphithéâtre de l'Université de Sarh une journée d’échanges axé autour du thème central : « Honorons la promesse de liberté, d’égalité et de justice pour tous ».



Organisé à l’intention des étudiants, étudiantes de ladite université et de quelques leaders des organisations des jeunes, cette journée d’échanges et de sensibilisation vise à renforcer les capacités de ces derniers, dans la promotion du vivre ensemble, du respect et l’éducation aux Droits de l’Homme.



La représentante du Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Mme Akou Akofa Degboé a notifié que le bien-fondé de cette journée d’échanges et de sensibilisation est de susciter et impliquer les jeunes les institutions nationales, les médias et organisations de la société civile, dans les actions de la promotion des Droits de l’Homme au niveau local.



Mme Akou Akofa Degboé s’est réjouie de l’engouement des jeunes de la ville Sarh qui ont répondu à cette sensibilisation et leur a demandé de défendre les Droits de l’Homme en tout temps et en tout lieu. Ceci dans le souci de promouvoir les Droits de l’Homme dans toute la province du Moyen-Chari.



Au cours de ces échanges, jeunes leaders, étudiants autorités administratives, ont posé des questions d’éclaircissements liées à la célébration du 75ème anniversaire de cet instrument initial qui prône les Droits de l’Homme.



Il faut noter que pour agrémenter cette journée d’échanges et de sensibilisation, des jeux questions réponses sur le respect des Droits de l’Homme et la remise des t-shirts comme cadeaux, ont mis terme à cette journée d’échanges.