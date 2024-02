Tchad : le HCNUDH renforce les capacités des acteurs de la société civile à Moundou

Le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme organise un atelier de renforcement des capacités à Moundou.



C'est à l’intention des acteurs de la société, venus du Moyen-Chari, du Logone Oriental et du Logone Occidental.



Cette formation de deux jours est axée sur « la technique de suivi, d’établissement de faits et de reportage en matière des droits de l’homme, y compris des violences basées sur le genre ». L'objectif est de redynamiser la collaboration, parfois timide, entre les forces de sécurité intérieure et les membres de la société civile, ainsi que de réduire l'ampleur du phénomène de violences basées sur le genre au Tchad.



Le chef du projet Achille Tiam a exprimé sa gratitude pour la mobilisation des participants pour cet atelier. Il renchérit que leur souhait « est de renforcer les membres des organisations de la société civile pour la promotion et la protection des droits de l'homme au Tchad ». L'honneur est fait au coordonnateur provincial de la Ligue Tchadienne des Droits l’Homme, Ngomaidé André, pour le lancement des activités.



« Vu l'importance de ce thème qui sera débattu, j'invite les participants à être attentifs et de participer activement pour déceler les maux qui gangrènent notre société, établir les faits et rapporter comme il se le doit », a-t-il déclaré.



Il espère que les échanges permettront de casser la barrière qui sépare les forces de sécurité intérieure et la population et surtout, atténuer les violences basées sur le genre au Tchad. Le projet FSI cible les forces de sécurité intérieure, la Commission Nationale des Droits de l’Homme, la société civile et le pouvoir judiciaire. Il est fiancé par l’Union européenne.