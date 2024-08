Dans les zones d'accueil des réfugiés à l'Est du Tchad, le HCR élabore un atelier plan d'action en énergie et environnement à Abéché.



A cet effet, le secrétaire particulier du gouverneur de la province du Ouaddaï, Oumar Yaya Farango, a ouvert ce jeudi 08 août 2024 à Abéché, les travaux de l'atelier de validation de la stratégie et du plan d'action « Énergie et environnement », dans les zones d'accueil des réfugiés à l'Est du Tchad.



C'est le bureau de la sous-délégation du Haut-commissariat des Nations Unies d'Abéché, qui organise cet atelier. Prennent part à cet atelier de concertation, les autorités locales et l'ensemble des partenaires qui interviennent dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, à l'Est du Tchad.



Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la recherche des solutions aux personnes en situation de déplacement forcé à l'Est Tchad, face aux changements climatiques. Le chef de la sous-délégation du HCR d’Abéché, Habamungu Jean Paul, a souligné que c’est dans le but de soutenir les réfugiés et les populations hôtes, à l'Est du Tchad.



Le HCR met en œuvre le projet Albia qui appuie dans la fourniture des charbons écologiques, et foyers améliorés aux réfugiés et autochtones, dans la province de Waddi-Fira. Il a enfin souhaité que les autres partenaires appuieront cette initiative aussi louable.



Ouvrant l'atelier, le secrétaire particulier du gouverneur du Ouaddaï, Oumar Yaya Farango a tout d'abord salué l'initiative de l'organisation de cet atelier, avant de dire que le gouvernement est conscient des défis environnementaux auxquels font face la déforestation, la dégradation des sols, la rareté des ressources en eau, les impacts du changement climatique.



Pour lui, ces défis nécessitent des réponses concertées. C'est pourquoi cet atelier revêt une importance particulière. Et Oumar Yaya Farango de conclure que dans le but de réglementer et d’assurer la protection de l'environnement, le gouvernement du Tchad, à travers la loi N°014/PR/98, définit les principes généraux de la protection de l'environnement, afin de sauvegarder et valoriser les ressources naturelles, et d'améliorer les conditions de vie de la population.



Il faut rappeler que jusqu'à nos jours, le Tchad accueille plus 1200.000 réfugiés dans 20 camps, répartis dans 4 provinces, les villes et les frontières. Au sortir de ces assises, les participants essayeront de trouver des moyens et méthodes pour renforcer la cohésion sociale, et résoudre le problème des bénéficiaires, en matière d'énergie et environnement.