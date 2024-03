TCHAD Tchad : le HCR organise un atelier sur les exploitations et abus sexuels à Abéché

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 19 Mars 2024





Un atelier de validation des procédures opérationnelles standard (POS) sur la protection contre les exploitations et abus sexuels à l'Est du Tchad), s’est ouvert ce 19 mars 2024 à Abéché.



Cet atelier qui se déroule du 19 au 20 mars 2024, dans la salle de réunion de l'ADETIC d'Abéché, regroupe les agents humanitaires nationaux et internationaux exerçant à l'Est du Tchad, y compris les consultants et les contractuels journaliers.



C'est le directeur de cabinet du gouverneur de la province du Ouaddaï qui a lancé les travaux dudit atelier. Le présent atelier vise à donner les lignes directrices, pour la mise en œuvre des différentes actions préconisées dans le programme de lutte contre les exploitations et abus sexuels à l'Est du Tchad.



En effet, dans cette logique, le Haut-commissariat aux réfugiés organise cet atelier, au profit de la communauté humanitaire qui œuvre pour répondre aux besoins des bénéficiaires réfugiés et autochtones. La cheffe de la sous-délégation UNHCR d’Abéché, Omadjang Amang Sophie-Lin, a souligné la politique de la tolérance zéro et la norme de la déontologie essentielle dans le travail, en faveur des bénéficiaires d'aide.



C'est ainsi que le sujet lié à l'éthique et à la déontologie professionnelle avec les afflux continus des réfugiés dans le Ouaddaï, Wadi Fira, Sila et Erdi Ouest, les exploitations, abus et harcèlements sexuels, demeurent un risque à anticiper avec les déploiements des nombreux staffs internationaux et nationaux, y compris les consultants et les contractuels journaliers. Les communautés d'accueil s'épuisent rapidement, et avec pour conséquences, des situations de pauvreté grandissante.



Omadjang Amang Sophie-Lin a ajouté que les bénéficiaires d'aide adoptent des mécanismes d'adaptation négatifs tel que le sexe de survie.



Lançant les travaux de l'atelier, le directeur de cabinet du gouverneur du Ouaddaï, Madjambaye Djasra, a rappelé que le gouvernement de la République du Tchad réitère son engagement aux côtés des agences du système des Nations-Unies et ONG œuvrant à l'Est.



A cette occasion, il a émis le vœu de voir ces assises permettre aux participants, de passer au peigne fin, les questions relatives aux exploitations et abus sexuels, afin de définir un cadre de concertation pour prévenir et lutter contre ce fléau qui porte atteinte à l'éthique et à l'intégrité des acteurs humanitaires.



Il faut noter qu'au cours de cet atelier, une étape importante de définition des stratégies inter-agences sera franchie, pour le décollage du groupe de travail sur les PSEA à l'Est du Tchad.





