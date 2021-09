Tchad : le Hadjer-Lamis valide son plan provincial de développement

Massakory - Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative multisectorielle « survie et développement intégré de l’enfant », les partenaires du Tchad dont l’UNICEF ont entrepris de suivre le renforcement de la planification décentralisée. Ils ont fourni un appui technique et financier au gouvernement tchadien en appuyant les provinces du Barh El Gazal, Hadjer Lamis et Kanem afin qu'ils disposent de leur plan de développement.



Ce 18 septembre, la province du Hadjer Lamis a validé son plan de développement. Il a été rédigé par des consultants. C’est un travail qui a impliqué des acteurs clés de la province.



D’après la directrice de la planification au ministère de l’Économie, Kaikao Temoua Naïbé, son département ministériel apprécie le partenariat avec UNICEF et est disponible à œuvrer dans le même élan.



Validant le plan, le secrétaire général du département de Dagana, Mahamat Djida Khalid, a souligné qu'il servira de document de référence par excellence pour le Hadjer-Lamis. Toutefois, il a souligné que beaucoup reste à faire pour la mobilisation de fonds afin d'espérer une mise en oeuvre.



Le plan de développement est un document de 176 pages.