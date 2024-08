Tchad : le Haut-Commissariat aux droits de l’homme forme des leaders de la société civile à Laï

Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, forme depuis ce matin à Laï, les leaders des différentes organisations de la société civile de la Tandjilé, œuvrant dans la défense des droits de l’homme dans la province.



Cet atelier de formation, vise principalement à renforcer les compétences techniques des organisations de la société civile de la province de la Tandjilé, à professionnaliser l’exécution de leurs activités.



De manière spécifique, il vise à renforcer et outiller également ces organisations œuvrant dans la défense des droits humains sur les notions de bases de droits de l’homme, et les violences basées sur le genre, ainsi que les techniques de surveillance et de rapportage.



Pour la coordination du projet, Adjara Dabou, la défense des droits humains, reste le souci majeur du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. C’est dans ce sens qu’il ne cesse d’accompagner les organisations de la société civile pour un bon résultat.



Ces assises de trois jours s’inscrivent dans le cadre du projet d’Appui aux organisations de la société civile promouvant les droits de l’homme et les défenseurs des droits de l’homme au Tchad. Le projet est financé par l’Union Européenne.