Tchad : le Haut-commissaire du HCR au festival de la cohésion sociale à Moundou

Pour lui, le contexte opérationnel tchadien est marqué par des incertitudes à plusieurs niveaux. Le Tchad fait face à une crise socio-économique aiguë. Cette situation a obligé les autorités de transition a décréter l'état d'urgence nutritionnelle et alimentaire.



Il n'a pas perdu de vue la situation humanitaire tel que le cas des réfugiés soudanais, centrafricains, le déplacement des camerounais vers le Tchad, la situation au Tchad et au Nigeria, et les personnes déplacées interne du Lac Tchad.



Le Tchad compte à ce jour plus d'un million de personnes sous mandat du HCR parmi lesquels l'on compte par milliers des demandeurs d'asile et les réfugiés.



Les actions du gouvernement tchadien, du HCR et de leurs partenaires ne peuvent avoir l'impact attendu sans un soutien à la hauteur des besoins de la population. L'avenir du pays et de la région est en jeu car plus de 1,7 million d'enfants de moins de cinq ans ont un besoin urgent d'assistance sanitaire, nutritionnelle et alimentaire, a déclaré le Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.