Tchad : le Haut conseil des chefferies traditionnelles préoccupé par les violences à l'Est

Le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles (HCCACT) a condamné ce jeudi 23 mai "les actes de barbarie d'un autre âge", suite aux affrontements intercommunautaires à l'Est du pays. Il s'est réuni en conseil pour examiner la dégradation de la situation.



Il se dit "très préoccupé par les derniers développements de la situation à l'Est du pays, notamment dans les provinces du Sila et du Ouaddaï, théâtres d'affrontements intercommunautaires ayant faits plusieurs morts et blessés."



Le HCCACT appelle les parties en conflit à la retenue et à s'en remettre à la justice. Il met en garde tous ceux, qui de près ou de loin, tirent les ficelles ou attisent le feu, mettant ainsi à mal la paix sociale. "La loi de la République dans toute sa rigueur, l'Etat de droit auquel le pays aspire ne saurait s'accommoder de ces pratiques moyenâgeuses", souligne l'institution.