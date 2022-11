Tchad : le Kanem lance des activités commémoratives de la Journée de la femme rurale

Du 10 au 15 novembre 2022, plusieurs activités sont prévues, notamment une session de formation et de sensibilisation à l'intention des femmes rurales. Au total, 500 femmes venues de toute la province du Kanem bénéficieront de cette formation.



Cette célébration dédiée aux femmes rurales est un hommage mérité pour leurs efforts consentis à travers le monde.



L'objectif de cette journée est d’attirer l’attention des dirigeants et des acteurs de développement sur la nécessité et l’attention particulière à accorder au monde rural en générale et aux femmes rurales en particulier, en vue de les accompagner pour leur autonomisation sachant qu'elles contribuent de manière déterminante à l’économie nationale et jouent un rôle crucial dans le développement.



Pour Madi Batakira Martine, directrice de l’encadrement et de l'appui technique aux organisations féminines au ministère du Genre et de la Solidarité nationale, la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale constitue pour les femmes un cadre de mobilisation des réflexions, de formation et de sensibilisation sur leur autonomisation et la reconnaissance de leurs droits.



Le secrétaire général provincial du Kanem, Satadjim Succès Noël, a déclaré que le Tchad, à l’instar des autres pays du monde, célèbre depuis 1998 cette journée et s’est engagé à prendre des mesures spécifiques pour assurer aux femmes l’égalité d’accès et la pleine participation au développement durable et à la prise des décisions.



Durant quatre jours, les participantes auront à se familiariser aux différentes techniques d’élaboration des projets de recherche des financements, de gestion des projets des associations féminines et vont acquérir plusieurs connaissances en santé de reproduction, en alphabétisation et en scolarisation des femmes et filles.