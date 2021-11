Tchad : le Kanem va abriter le grand prix hippique d'Areyourou

Le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, est arrivé le 26 novembre à Areyourou où il assistera ce 27 novembre à l'inauguration d'un marché moderne, l'ouverture d'un dépôt de l'Office national de la sécurité alimentaire (ONASA) et le lancement officiel de la saison hippique 2021-2022 « GRAND PRIX D'AREYOUROU » pour l'encouragement et l'amélioration la race de chevaux.



Le gouverneur a été accueilli par la différents responsables du Kanem et le chef de canton de "Doua", Hassan Ahmat Adam, chef de canton d'Areyourou dans la province du Kanem.