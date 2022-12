Tchad : le M12R demande un nouveau Dialogue national en terrain neutre

Le Mouvement des 12 revendications (M12R) s'insurge de la célébration de la journée de la liberté et de la démocratie ce 1er décembre 2022.



S'exprimant au cours d'un point de presse à la radio Oxygène, Natoï-Allah Ringar, président du M12R, demande un recadrage du système politique tchadien et exige une assise ou un nouveau Dialogue, dans un pays neutre, pour remettre le Tchad sur un bon chemin démocratique.



Pour le président du M12R, « la démocratie au Tchad a connu l'échec de son étymologie. Elle est vidée de son sens, car elle est la véritable démocratie des massacres et tortures ».



Il appelle les politico-militaires et les Tchadiens de l’étranger à regagner le bercail pour assoir un Tchad honnête et digne.