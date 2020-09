Tchad : le M12R se dit très mécontent de la gestion du pays

Le Mouvement des 12 revendications (M12R) a proposé jeudi la tenue d'un dialogue inclusif plutôt qu'un deuxième forum national inclusif. ll a également exigé l'annulation intégrale de la 4ème République.



Selon le président du Mouvement, Natoï-Allah Ringar, le Tchad a besoin d'une assemblée transitoire composée des partis politiques, des associations de la société civile et leaders d'opinion.



Par ailleurs, le M12R interpelle le gouvernement sur l'abandon des populations victimes d'inondations. Il se dit très mécontent du régime et entend changer le pays.



Natoï-Allah Ringar demande au ministère des Infrastructures d'ouvrir un débat direct avec la population afin d'adopter une stratégie efficace de désenclavement du Tchad.



La mouvance d'opposition réclame la récupération de biens publics détournés par des cadres et commerçants proches du régime MPS, le rétablissement de la bourse étudiante, la construction de centres de santé, établissements d'enseignement, l'amélioration des oeuvres universitaires, l'annulation des 16 mesures, la démission des députés, la réforme du CNDP, la libéralisation de la Haute autorité des médias audiovisuels, l'intégration des jeunes à la Fonction publique, et l'instauration d'une justice meilleure.



En outre, le M12R souhaite que l'Inspection générale d'État mène une enquête sur l'actuel secrétaire général du MPS. Selon Natoï-Allah Ringar, son dossier est à la justice et tous les tchadiens attendent le résultat.