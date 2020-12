Tchad : le MAEP appuie le renforcement de la gouvernance locale au Sila

Il explique que le Tchad a besoin de paix, d'amour et de vivre ensemble. Pour cela, le MAEP entend explorer des pistes d'appuis multiples pour lutter contre l'injustice et la corruption.



Des documents en français et arabe ont été remis au secrétaire général du Sila pour accompagner les autorités administratives dans le renforcement de la gouvernance locale.



Créé en 2003, le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) est un dispositif de contrôle réciproque visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique.