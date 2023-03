Tchad : le MAJ sensibilise les adolescents sur la santé de reproduction

La campagne vise à emmener les jeunes à sensibiliser les autres sur la santé de reproduction. Elle se tient dans 4 villes, notamment Bongor, Doba, Moundou et N'Djamena.



Pour le compte de la capitale, au quartier Atrone, les volontaires du MAJ ont sensibilisé les adolescents sur la nécessité d'espacer les autres naissances. Ils ont au aussi montré le jeudi 09 mars aux jeunes les comportements à risques. "Jeunes filles, refusez un cadeau des inconnus. Fréquentez et vous aurez l'argent prochainement", a alerté la superviseure des centres d'information et d'orientation des jeunes, Zenaba Ngartoloum. L'homme offrant des présents s'attend à un avantage sexuel, compromettant l'avenir de la jeune fille, previent Zenaba Ngartoloum.